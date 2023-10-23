Министерство решило публично опровергнуть скандальные заявления пропагандиста Евгения Сатановского.

Министерство иностранных дел России официально отреагировало на скандальные заявления пропагандиста Евгения Сатановского, который назвал дипломата Марию Захарову "сильно пьющей шм*рой".

Как говорится в заявлении МИД, 17 октября Сатановский на канале израильского журналиста "распространил заведомо ложную информацию и оскорбительные высказывания" в отношении официального представителя, директора Департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой.

"Это повлекло увольнение Евгения Сатановского с канала "Соловьев LIVE", где он вел авторскую передачу", - отметили в МИД РФ.

Видео дня

Эту публикацию российское министерство подало, как опровержение фейка о том, что Захарова не является алкоголичкой.

Скандальные заявления Сатановского

20 октября в Сети появился фрагмент эфира Сатановского, в котором он назвал представителя МИД РФ Марию Захарову "пьяной шм*рой". Таким образом он прокомментировал ее заявление, сделанное в поддержку боевиков ХАМАС, ведущих войну с Израилем.

На следующий день на слова Сатановского отреагировал топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев. Он объявил, что увольняет Сатановского с телеканала Соловьев Live в связи с "несправедливыми" словами в отношении Захаровой.

Впоследствии российский пропагандист Евгений Сатановский, который в недавнем прошлом работал на телеканале Соловьев Live, отличился прогнозом о распаде России после скандального увольнения.

Вас также могут заинтересовать новости: