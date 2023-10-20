Его разозлили заявления представительницы МИД в отношении Израиля.

Пропагандист из канала Соловьев Live Евгений Сатановский назвал официальную представительницу Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову "пьяной шм*рой".

Фрагмент эфира появился в сети. Пропагандист потерял контроль над эмоциями, когда комментировал антиизраильские заявления Захаровой в поддержку действий ХАМАС.

"Вот, Маша Захарова, которая евреев не очень любит, а Израиль терпеть не может. Более того, она этого и не скрывает... Еще одна сильно пьющая шм*ра. Тем не менее, она спикер нашего МИДа", - заявил Сатановский.

Что говорила Захарова об Израиле

Мария Захарова отметилась несколькими заявлениями относительно конфликта Израиля и палестинских террористов ХАМАС. В частности, она заявила, что США "что могли уже сделали" в ситуации вокруг обострения конфликта, теперь всему миру придется "разгребать" последствия этой политики.

После удара по больнице в Газе, в результате чего погибли сотни людей, Захарова намекнула, что ответственность за это несет только Израиль. По ее словам, Израиль "плохо оправдывается". Представительница МИД РФ требовала "убедительных доказательств" непричастности к этому удару.

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