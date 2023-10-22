Евгений Сатановский, которого на днях Соловьев уволил из-за наезда на Марию Захарову, сделал прогноз о периоде распада России.

Российский пропагандист Евгений Сатановский, в недавнем прошлом работающий на телеканале Соловьев Live, отметился прогнозом о распаде России после скандального увольнения.

В рамках своего "домашнего" эфира Сатановский объявил, что для России "час X" настанет в 30-х годах. По его словам, у РФ в будущем не будет сильного лидера: Путин "стареет", а Медведев, который ранее уже был вместо Путина президентом России - пример "слабенького де**ма" при власти, заявил Сатановский.

"Для нашей страны "час X", возможность распада, будет где-то в 30-ые годы. Потому что Путин не вечен - он стареет. Как всегда, сильные лидеры берут за себя слабеньких, а Путин очень сильный с точки зрения удержания власти, хотя, это отдельная тема - что я думаю по поводу того, как он управляет страной, и как он подбирает кадры. Ну, значит из этих кадров какое-то мелкое, слабенькое де**мо он на свое место и поставит. Вон, Медведев был примером", - заявил Сатановский.

Сатановский вынудил Соловьева публично извиняться из-за Захаровой

20 октября в сети появился фрагмент эфира Сатановского, в котором он назвал представителя МИД РФ Марию Захарову "пьяной шм*рой". Таким образом он прокомментировал ее заявление в поддержку боевиков ХАМАС, которые ведут войну с Израилем.

На следующий день на слова Сатановского отреагировал топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев. Он объявил, что увольняет Сатановского с телеканала Соловьев Live в связи с "несправедливыми" словами о Захаровой.

Вас также могут заинтересовать новости: