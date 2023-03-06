Часть средств она взяла в кредит.

Мошенники выманили у 57-летней старшей советницы российского Министерства иностранных дел почти 6 миллионов рублей (около 80 тысяч долларов).

Злоумышленники убедили ее, что она является фигуранткой уголовного дела, связанного с пособничеством Украине и переводе средств в нашу страну, сообщает Baza.

Женщине позвонили с неизвестного номера, представившись сотрудниками полиции. Ее известили об уголовном деле и переключили на сотрудницу Центробанка, которая, в свою очередь, посоветовала как можно скорее снять со счета 2,6 миллиона рублей и никому об этом не рассказывать, поскольку идет секретная операция.

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Снятые средства женщина перевела на реквизиты, которые назвали мошенники. Затем убедили ее перевести еще 0,5 млн рублей. А на следующий день – оформить кредит на 800 тысяч и перевести их, якобы чтобы предотвратить незаконное оформление кредита на её имя. Впоследствии ее уговорили взять еще один кредит на 2 млн рублей. Общая сумма, переведенная мошенникам, составила 5,9 млн рублей. Только тогда женщина догадалась, что общалась с мошенниками, и обратилась в полицию.

Преследование за помощь ВСУ

Вскоре после начала полномасштабной войны против Украины Генеральная прокуратура РФ заявила, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи Украине чревато для россиян тюремным сроком до 20 лет - по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).

Однако первый известный случай, когда финансовая помощь Украине стала основанием для дела о госизмене, произошел ранее в этом месяце в Москве.

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