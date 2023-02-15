Глава МИД РФ похвастался итогами своего "африканского турне".

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров похвастался результатами своего дипломатического турне по Африке, которое ранее инициировал в январе 2023 года.

Теперь россиянам не стоит расстраиваться из-за визовых санкций Запада, ведь Лавров пообещал обеспечить их безвизом более, чем с десятком стран Африки. Об этом главный дипломат РФ заявил в рамках правительственного часа в Госдуме, цитируют "Известия".

"Над облегчением визового режима мы работаем. Сейчас где-то с 11 странами уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки, еще с шестью, если я не ошибаюсь, включая Индию, Индонезию, - облегченные условия, совсем простые", - сказал он.

Также Лавров анонсировал, что сейчас российский МИД работает над снятием ограничений на выдачу электронных виз почти с 70 странами.

Однако на такие "льготы" не стоит рассчитывать "недружественным" государствам, которые ранее ограничили выдачу упрощенных виз россиян, пригрозил российский министр.

Турне Лаврова по странам Африки

На данный момент из-за изоляции РФ и бойкота российской агрессии со стороны цивилизованных стран мира Кремль пытается наладить отношения с такими странами, как Иран, Китай, КНДР и другими государствами тоталитарного режима. Особые планы Москва возлагает на сотрудничество с правительствами стран Африки.

В январе 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров отправился в дипломатическое турне по Африке и посетил четыре страны. На фоне этого российские пропагандисты запустили целую информационную компанию об успешности дипломатической миссии Лаврова. Хотя недавно глава МИД Украины рассказал, что на самом деле некоторые страны Африки просто отказались видеться с ним.

Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель по итогам своего визита в Африку раскритиковал Лаврова и заявил о лживости Кремля. В ответ Лавров заявил, что Боррель не умеет скрывать свою "расистскую сущность".

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