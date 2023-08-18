Российские производители не в состоянии компенсировать отток иностранных фирм из РФ.

Российский диктатор Владимир Путин приказал своим чиновникам отказаться от автомобилей иностранного производства и запретил им использовать западные технологии, включая устройства Apple, но эти требования не прижились.

Спустя неделю после требования Путина пересадить чиновников на отечественные машины госструктуры выделили более 53 млн рублей на зарубежные авто, пишет издание "Верстка" со ссылкой на госзакупки.

В частности, отказываться от иностранных авто не планирует путинская администрация – объединенный санаторий "Сочи" подконтрольный управления делами президента 9 августа разместил тендер на приобретение минивэна за 9,2 млн рублей (вероятно, речь идет о Mercedes-Benz V-Class). Самую дорогую машину решило закупить АО "Развитие села", учреждённое министерством земельных и имущественных отношений российской Мордовии. Речь также идет о минивэне – Мегсеdes-Вепz V 300 d 4МАТIС за 18,1 млн рублей.

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А Минобороны, "Ростех" и Минсельхоз, по данным издания "Агентство", продолжили использовать компьютеры Apple, несмотря на запрет Кремля. В частности, о том, что ведомства все еще используют компьютеры Apple для редактирования снимков, свидетельствуют метаданные файлов, опубликованные на их сайтах. К примеру, фотографы ведомств используют версии программ Adobe Photoshop и Lightroom для Macintosh и с их помощью редактировали фото с выступления министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу на форуме "Армия-2023" в Москве.

Старший аналитик Crisis Group Олег Игнатов в комментарии Newsweek подчеркнул, что распоряжение Путина о прекращении использования иномарок и товаров Apple будет сложно реализовать, потому что на рынке нет альтернатив. Отечественные производители не в состоянии компенсировать отток иностранных фирм, начавшийся после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Если вы хотите купить дешевую машину, раньше вы бы купили корейскую машину, но сейчас это невозможно. Основные автомобили на российском рынке сейчас китайские. … У них (чиновников – УНИАН) нет особого выбора. Им придется использовать смартфоны либо с Android, либо с китайскими операционными системами. Россия пыталась производить свою собственную операционную систему – она называется "Аврора", это российская операционная система, но это все равно не работает", – отмечает Игнатов.

Запрет на использование иномарок и продукции Apple в РФ

В начале июня ФСБ РФ заявила, что спецслужбы США используют программу-вирус на устройствах Apple для слежки за российскими чиновниками. В течение следующих недель в СМИ появилась информация о запрете на использование техники Apple представителями российских ведомств.

А в начале августа президент России Владимир Путин заявил, что "все чиновники страны должны ездить по отечественным автомобилям".

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