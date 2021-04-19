Участникам группы может грозить до 10 лет тюрьмы.

В России группа подростков объединились после смерти неонациста Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак». Они назвали себя ПВУ – «Подростки выходят убивать».

Читайте также"Два тела уже откопали": новый поворот в деле о смерти российского неонациста "Тесака" (фото)Об этом пишет Telegram-канал Baza.

ФСБ и СК уже несколько месяцев расследуют дело этой группы. Её участникам вменяют статью 282.1 (организация экстремистского сообщества).

Отмечается, что после смерти «Тесака» несколько десятков подростков объединились, чтобы продвигать идеи Марцинкевича и мстить за его смерть. Познакомились они на похоронах неонациста на Кунцевском кладбище, тогда же и придумали идею для движения.

«О сообществе почти сразу узнали в спецслужбах и возбудили уголовное дело. В Бабушкинском следственном отделе его расследуют с декабря прошлого года. Членам ПВУ может грозить до десяти лет тюрьмы», – говорится в сообщении.

Смерть «Тесака»: что известно

О смерти Марцинкевича в СИЗО стало известно в сентябре прошлого года. Его тело нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Его везли в столицу для явки с повинной по новому делу, пояснил один из его адвокатов Иван Сидоров.

По словам Алексея Михальчика, другого адвоката Марцинкевича, его пытали на протяжении последних трех месяцев. «Тесак» якобы рассказывал ему о пытках, целью которых было добиться от него признания в убийствах, совершенных в Москве в 90-х.

Кто такой «Тесак»

Впервые «Тесак» стал известен как лидер межрегионального отделения неонацистской молодежной организации «Формат 18».

После этого он стал сооснователем и общественного движения «Реструкт». Самый популярный проект этого движения - «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами.

Против «Тесака» было возбуждено четыре уголовных дела.

В декабре 2018 года «Тесака» приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Через год приговор Марцинкевичу пересмотрели и вид исправительного учреждения изменили на колонию общего режима. В октябре 2014 года «Тесак» заявлял, что не собирается кончать жизнь самоубийством.

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Автор: Катерина Шварц