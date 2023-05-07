Представительница МИД РФ втянула в "скандал" третьего лишнего.

Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметилась новой истерикой в социальных сетях.

На этот раз в "срыве" чиновницы виноват глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, который в своем комментарии для СМИ пообещал "убивать русских" до полной победы. В Telegram Захарова зачем-то втянула в "скандал" третьего лишнего и заявила, что во всем, как обычно, виноват Белый дом.

В частности, она процитировала слова Буданова, а потом отметилась фразой:

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"Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм", - написала Захарова.

Скандальное интервью Буданова - что взволновало Захарову

Напомним, что глава ГУР в комментарии для журналистов "YahooNews" отметился обещанием о том, что Украина и ВСУ будут уничтожать россиян до полной победы и окончания войны. Он заявил, что это будет происходить "где угодно во всем мире".

Такой фразой Буданов отметился в ответ на вопрос по поводу причастности спецслужб Украины к ликвидации российских пропагандистов. Как известно, есть как минимум 4 "громких" случая: уничтожение дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной, боевика Игоря Мангушева, военкора Владлена Татарского и боевика "ЛДНР" Захара Прилепина. Последний подорвался в авто 6 мая. В своем комментарии Буданов отказался подтверждать или опровергать "след" Украины.

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