Она обвинила США в ущемлении "коренных интересов" РФ.

Россия не собирается идти по пути ядерной эскалации в противостоянии с Западом из-за Украины, но другим "не стоит испытывать ее терпение".

Об этом заявила официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова пишет Reuters. "Мы сделаем все, чтобы не допустить развития событий по наихудшему сценарию, но не ценой ущемления наших жизненных интересов", - сказала она на пресс-конференции.

Захарова обвинила Соединенные Штаты Америки в умышленном ущемлении "коренных интересов" РФ, создании рисков и повышении ставок в противостоянии с Россией.

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"Я не рекомендую никому сомневаться в нашей решимости и проверять ее на практике", - добавила представительница МИД.

Ядерные угрозы России

Осенью, во время объявления частичной мобилизации в РФ, Путин заявил, что при угрозе целостности России будут "использованы все имеющиеся средства".

В марте 2023 года российский президент заявил, что в Беларуси строят специальное хранилище для тактического ядерного оружия. Лукашенко позже заявил, что может договориться и о размещении стратегического ядерного оружия в РБ.

Неоднократно громкие заявления делал и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Недавно он сказал, что перспектива ядерной войны растет с каждым днем. Также российский экс-президент грозил применить ядерное оружие, если Украина попытается деоккупировать Крым.

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