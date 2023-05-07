Глава ГУР отказался комментировать ликвидацию российских публичных апологетов войны против Украины.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов отказался подтверждать или опровергать информацию о возможной причастности украинских спецслужб к ликвидации ряда российских пропагандистов.

Отвечая на вопрос журналистов "YahooNews" Буданов подчеркнул, что Украина будет бороться с российскими захватчиками до полной победы.

"Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно во всем мире до полной победы Украины", - ответил руководитель ГУР.

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Ликвидация пропагандистов в России

Как сообщал УНИАН, в Подмосковье 20 августа 2022 года взорвали авто, за рулем которого была Дарья Дугина - дочь главного идеолога "русского мира" Александра Дугина. Журналисты узнали, что взрыв произошел под днищем внедорожника. ФСБ РФ объявила о раскрытии убийства Дугиной. Там заявили, что убийство якобы было спланировано и совершено украинскими спецслужбами. По версии российской спецслужбы, исполнительница убийства - якобы 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, заехавшая в Россию в июне вместе с 12-летней дочерью.

В феврале на оккупированной Россией территории Донецкой области выстрелом в голову был ликвидирован боевик и пропагандист Игорь Мангушев. Он окончательно "склеил ласты" через несколько дней в больнице в городе Стаханов. В августе Мангушев со сцены провозгласил антиукраинскую речь перед боевиками "ЛДНР", держа в руках якобы череп украинского воина с "Азовстали".

В начале апреля этого года в Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе "Стрит-бар" был ликвидирован российский военкор и пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). В ликвидации этого россиянина. который поддерживал убийства украинцев, российские силовики также нашли "украинский след".

А 6 мая в России взорвали автомобиль Захара Прилепина - российского пропагандиста, писателя, боевика "ЛДНР". Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Ответственность за попытку ликвидации украинофоба Прилепина взяло на себя движение "Атеш". Впрочем, российские власти в очередной раз начали бездоказательно обвинять Украину.

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