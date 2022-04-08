Представительница Лаврова заговорила о "борщовых" утеснениях.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обрушилась на украинский борщ, который русские постоянно пытаются отнести к своей национальной кухне.

Захарова пожаловалась, что утеснения россиян доходят даже до "книг по кулинарии".

"Все, что было связано с этникой и культурой в первую очередь. Даже книги о кулинарии, они тоже запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Ну нельзя. Он должен был принадлежать только кому-то одному. Какому-то одному народу, одной национальности", - возмутилась представительница МИД РФ.

Захарова назвала это проявлением "ксенофобии" и "нацизма".

"А так, чтобы он был общий? И чтобы в каждом городе и в каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему? Нет. На компромиссы идти не хотят. Так это и есть то, о чем мы говорим: ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах", - заявила Захарова.

Украина не единожды поднимала вопрос "национальности" борща на международном уровне, поскольку россияне постоянно пытались сделать традиционное блюдо украинцев частью своей русской культуры.

В 2019 году правительство России в Twitter назвало борщ "одним из самых известных и любимых русских блюд и символом национальной кухни".

Министерство культуры Украины в ответ приняло свое решение о признании блюда частью национального культурного наследия.

После чего Москва дала понять, что ее эти кулинарные инициативы Киева не устраивают. В статье российского правительственного издания "Российская Газета" украинский шаг назвали "новым основанием для международного скандала".

Отчасти проблема заключается в том, что корни современных Украины и России берет свое начало со средневековой Киевской Руси. Современной Украине принадлежит столица и большинство важных мест той эпохи. Но столетия имперского правления над Украиной позволили Москве контролировать исторические утверждения без каких-либо препятствий. И такое положение сохранялось вплоть до распада СССР, писало издание Atlantic Council.

Получив независимость в 1991 году, Киев начал сопротивляться, отбирая назад у России различные аспекты своей идентичности в рамках широкой государственной работы.

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