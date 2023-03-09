Вероятно, оккупанты хотят разрушить объекты инфраструктуры с жертвами среди мирного населения.

Российские оккупанты планируют масштабную провокацию на украинско-белорусской границе. Организация освещения событий поручена пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Соловьев. 11 марта планируется организация теле-радиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в РФ.

"Для этого на территорию Беларуси прибывают несколько групп россиян. Предположительно, планы оккупантов предусматривают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения. Цель провокации - создание враждебного общественного мнения относительно Украины со стороны беларуских граждан и обеспечение полноценного участия Вооруженных сил страны в войне на стороне РФ", - сообщает ГУР.

В украинской разведке подчеркнули, что Украина не проводит никаких боевых операций на территории Беларуси.

Угроза со стороны Беларуси

Россия пытается склонить диктаторский режим Лукашенко к прямому участию в войне против Украины. Хотя недавно Александр Лукашенко заявил, что готов вступить в войну против Украины на стороне России, но есть условие.

Пока Россия наращивает военное присутствие на территории РФ, Украина укрепляет приграничные районы. Недавно стало известно, что полоса вдоль украинской границы увеличится до 2 км в ширину.

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