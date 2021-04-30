Журналист Денис Казанский отметил, что новость "уже вовсю несется по российским СМИ, которые радостно репостят ее, не понимая, что за депутат повесил этот борд и от кого".

Российские средства массовой информации оконфузились, растиражировав новость про украинского депутата из партии кума Путина (ОПЗЖ), который поздравил с Днем победы ветеранов Второй мировой войны билблордом с изображением нацистов.

На это обратил внимание журналист Денис Казанский.

"В Житомире какой-то долбоящер из ОПЗЖ разместил к 9 мая рекламные борды с фотографией солдат вермахта. Самый кайф, что новость уже вовсю несется по российским СМИ, которые радостно репостят ее, не понимая, что за депутат повесил этот борд и от кого. Есть задача писать про украинских фашистов - значит будут писать про украинских фашистов. Даже если эти фашисты - депутаты от партии кума Путина", - прокомментировал он.

Подписчики в комментариях посмеялись над уровнем российской пропаганды:

"Это в который раз свидетельствует о полном слабоумии данных лиц, которые рвутся к корыту";

"Еще пару снимков "Л/ДНРовцев" забыли добавить. И билборд был бы лучше!";

"Гнать от власти эту партию ЖОПАшников надо";

"Они понимают, потому что сами занимаются тем же";

"Прикол в том, что на их плакатах постоянно то солдаты Вермахта, то американцы из года в год фигурируют, но про себя писать не кошерно";

"По Фрейду".

Скандал с "нацистским" билбордом депутата от ОПЗЖ: что известно

Депутат Житомирского облсовета от ОПЗЖ Константин Черпицкий оскандалился рекламным билбордом, которым поздравил ветеранов Второй мировой войны с Днем победы.

Депутат разместил свое фото в партийных цветах на фоне черно-белой фотографии с бегущими вперед солдатами, сопроводив коротким текстом: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!"

Как оказалось, на фото не военные Красной армии, а вторая танковая дивизия СС "Дас Райх" во время нападения на российскую деревню.

Напомним, накануне депутаты от ОПЗЖ устроили на заседании Рады российскую пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" по случаю 9 мая.

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Автор: Денис Прядко