Российские средства массовой информации оконфузились, растиражировав новость про украинского депутата из партии кума Путина (ОПЗЖ), который поздравил с Днем победы ветеранов Второй мировой войны билблордом с изображением нацистов.
На это обратил внимание журналист Денис Казанский.
"В Житомире какой-то долбоящер из ОПЗЖ разместил к 9 мая рекламные борды с фотографией солдат вермахта. Самый кайф, что новость уже вовсю несется по российским СМИ, которые радостно репостят ее, не понимая, что за депутат повесил этот борд и от кого. Есть задача писать про украинских фашистов - значит будут писать про украинских фашистов. Даже если эти фашисты - депутаты от партии кума Путина", - прокомментировал он.
Подписчики в комментариях посмеялись над уровнем российской пропаганды:
- "Это в который раз свидетельствует о полном слабоумии данных лиц, которые рвутся к корыту";
- "Еще пару снимков "Л/ДНРовцев" забыли добавить. И билборд был бы лучше!";
- "Гнать от власти эту партию ЖОПАшников надо";
- "Они понимают, потому что сами занимаются тем же";
- "Прикол в том, что на их плакатах постоянно то солдаты Вермахта, то американцы из года в год фигурируют, но про себя писать не кошерно";
- "По Фрейду".
Скандал с "нацистским" билбордом депутата от ОПЗЖ: что известно
Депутат Житомирского облсовета от ОПЗЖ Константин Черпицкий оскандалился рекламным билбордом, которым поздравил ветеранов Второй мировой войны с Днем победы.
Депутат разместил свое фото в партийных цветах на фоне черно-белой фотографии с бегущими вперед солдатами, сопроводив коротким текстом: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!"
Как оказалось, на фото не военные Красной армии, а вторая танковая дивизия СС "Дас Райх" во время нападения на российскую деревню.
Напомним, накануне депутаты от ОПЗЖ устроили на заседании Рады российскую пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" по случаю 9 мая.
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