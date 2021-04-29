Депутат завершил выступление фразой с обращения Молотова в 1941 году.

Депутаты от партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" во время пленарного заседания Рады вышли к трибуне с портретами якобы родственников, погибших во Второй мировой войне.

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Слово взял нардеп Вадим Рабинович, заявив, что Украина не должна забывать настоящих героев. Далее представитель ОПЗЖ рассказывал о дедах, которые "не пугались смотреть в глаза смерти ради победы".

Рабинович отметил, что взял с собой фото отца, а его коллеги – родственников и "выдающихся полководцев" СССР.

Депутат завершил выступление фразой с обращения председателя Совета комиссаров СССР Вячеслава Молотова в 1941 году.

"Нас в Украине – абсолютное большинство. И мы должны это продемонстрировать 9 мая, чтобы все видели! Никто не забыт, ничто не забыто. Наконец запомните: враг будет разбит, победа будет за нами!" – сказал Рабинович.

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Автор: Яна Ставская