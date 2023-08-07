В чат были приглашены два ученика, но географию педагог с ними там не изучала.

В Забайкалье (РФ) учительница географии создала чат со школьниками под названием "Юные травокуры" и бросала в него интимные фотографии.

Как сообщает Телеграм-канал "База", в конце мая в полицию обратилась директор одной из школ. Она сообщила, что учительница географии создала в запрещенной соцсети "ВКонтакте" чат для учеников, но "природные зоны Земли там не изучали".

В чат учительница пригласила двух подростков и бросала туда интимные снимки, чьи - неизвестно. За такие выходки в начале августа на педагога завели уголовное дело по статье о развратных действиях.

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Причем дело возбудили по строгой пятой части этой статьи, а это значит, что 43-летняя учительница уже была судима за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Теперь неугомонной географической грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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Как сообщал УНИАН, в Подмосковье учительница донесла на бывшего ученика через аватарку в соцсетях. Женщина зашла посмотреть профиль выпускника, как сложилась его жизнь после школы, но на его аватарке увидела свастику.

Перед этим российская учительница набросилась с жесткими оскорблениями на восьмиклассника за то, что он опоздал на линейку до 23 февраля, посвященную оккупантам. Она пожелала ребенку "пулю в висок от ВСУ".

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