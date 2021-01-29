В России назвали решение YouTube "явным и недопустимым хамством".

YouTube заблокировал материалы, в которых содержится российский гимн.

Об этом говорится в сообщении Роскомнадзор.

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"В адрес компании Google направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав. Гимн, как и другие государственные символы, не является объектом авторских прав", – пишут россияне.

В России назвали решение YouTube "явным и недопустимым хамством" и намекнули телеканалам о переходе на российский видеохостинг.

"Обращаем внимание российских владельцев каналов, которые размещают свой контент на указанной платформе, на целесообразность перехода на российские видеохостинги", – отмечает Роскомнадзор.

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Автор: УНИАН