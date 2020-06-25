Шедшего изгонять Путина шамана признали политзаключенным

Правозащитники уверены, что российские власти начали препятствовать Габышеву после того, как он стал известен.

В России якутского шамана Александра Габышева признали политическим заключенным согласно международному руководству по определению этого понятия.

Читайте такжеЯкутский шаман пожаловался в ЕСПЧ на задержание и изъятие мечаОб этом сообщается на сайте правозащитного центра «Мемориал».

Отмечается, что власти начали препятствовать осуществлению Габышевым своих прав сразу после того, как он стал известен, уголовное дело в отношении шамана возбудили после митинга в поддержку членов его отряда, а госпитализировали мужчину после объявления о начале нового похода.

По мнению правозащитников, ни одно из установленных законом оснований принудительной госпитализации убедительно не доказано, а то, то следствие до сих пор не предъявило Габышеву обвинение по уголовному делу, свидетельствует в пользу его невиновности.

Известно, что Следственный комитет расследует дело в отношении Габышева по статье о публичных призывах к экстремизму. После комплексной психолого-психиатрической экспертизы республиканский психоневрологический диспансер признал шамана невменяемым, после этого его задержали и увезли в психиатрическую больницу. В начале июня 2020 года суд в Якутии удовлетворил иск о принудительной госпитализации.

Ранее УНИАН писал, что шаман Александр Габышев дважды пытался дойти до Москвы, чтобы «изгнать Путина».

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