Якуты просят вернуть их в Россию, хотя Путин еще в сентябре объявил Донбасс частью РФ.

Российские мобилизованные из Якутии возмутились, что на фронте их используют не по назначению, и потребовали вывести подразделение в РФ. Соответствующее видеообращение распространяется в соцсетях.

В ролике группа мужчин в российской военной форме с закрытыми лицами утверждает, что они были мобилизованы в Якутии и приписаны к одной из войсковых частей города Уссурийск, что в Приморском крае РФ. В декабре их перебросили в город Энергодар Запорожской области – за 10 тысяч километров от места постоянного базирования.

Пока подразделение стояло в тылу в оккупированном украинском городе, якутов все устраивало, но в июне их перебросили под Бахмут – на оборону Клещиевки, за которую сейчас идут активные бои. Там мобикам пришлось посидеть под минометным обстрелом без поддержки своей артиллерии.

Это якуты уже посчитали нарушением своих прав, особенно на фоне понесенных потерь, и захотели домой. Однако за отказ продолжать воевать командиры угрожают расформированием батальона и отправкой самих мобиков в отряды "Шторм Z", которые россияне считают подобием штрафбатов.

Якуты потребовали ввести их на "территорию РФ", хотя еще в сентябре Путин объявил территорией России весь Донбасс вместе с Клещиевкой.

"В связи с этим просим вывести нас на территорию РФ для проведения расследования по факту незаконного отданного приказа на наше фактическое уничтожение", – заявили мобики.

Ситуация в российской армии – последние новости

По данным российских военкоров, большинство подразделений оккупантов сидят безвылазно на фронте с осени прошлого года. Ротация на отдых в тыл не осуществляется, поскольку нет резервов, чтобы их заменить. Аналитики говорят, что эта ситуация приводит к ускоренному истощению российских подразделений на фронте.

В то же время пленные россияне рассказывают, что в российских войсках царит депрессивная атмосфера. Войска не получают нормального снабжения, артиллерия не прикрывает пехоту, а командиры под наркотиками посылают солдат в самоубийственные атаки.

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