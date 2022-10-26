В Кремле утверждают, что задачи, которые были предусмотрены в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, полностью выполнены.

Верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ, президент Владимир Путин "провел тренировку" стратегических сил сдерживания.

Под руководством Путина провели тренировки морских, наземных и авиационных стратегических сил сдерживания, были запуски крылатых и баллистических ракет, говорится на сайте Кремля.

Президент РФ находился в ситуационном центре Кремля, о ходе ядерных учений ему, в частности, доложил глава Минобороны Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

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"Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами РФ, в ходе которой будут разработаны задачи для нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", - заявил министр.

В Кремле добавили, что в ходе учений по полигону "Кура" на Камчатке с государственного испытательного космодрома Плесецк запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс", а из акватории Баренцева моря - баллистическую ракету "Синева".

В учениях также участвовали стратегические бомбардировщики-ракетоносцы, они запускали крылатые ракеты.

"…проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками. Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей…", - утверждают в Кремле.

Ядерные учения России 2022 - самые важные новости

В текущем году первые плановые учения сил стратегического сдерживания РФ прошли 19 февраля - за пять дней до полномасштабного российского вторжения в Украину.

17 октября в РФ стартовали ядерные учения под названием "Стойкий полдень", они должны продлиться до 30 числа.

26 октября стало известно, что российская сторона уведомила США о проведении запланированных ежегодных ядерных учений "Гром".

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