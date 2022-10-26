Это регулярные ежегодные учения России, о которых она уже предупредила Соединенные Штаты, сообщили в Пентагоне.

Россия уведомила США о запланированных ежегодных ядерных учениях "Гром".

Об этом заявил журналистам во время брифинга представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.

Он отметил, что речь идет о регулярных учениях по ядерному сдерживанию, которые Россия проводит каждый год.

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"Да, США были уведомлены. И, как мы отмечали ранее, это регулярные ежегодные учения России. Следовательно, в этом отношении Россия придерживается своих обязательств по контролю над вооружениями и своих обязательств по прозрачности – отправлять такие сообщения. Итак, это то, за чем мы будем продолжать следить", - сказал Райдер.

Вместе с тем он отказался предоставлять какую-либо дополнительную информацию по этому вопросу.

Ядерные учения "Гром" - что известно

Россия проводит учения по ядерному сдерживанию "Гром" ежегодно, и по договору с США должна предупреждать о них заранее.

Точные даты проведения этих учений пока неизвестны, но они станут вторыми за этот год. Первые состоялись 19 февраля за пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как отмечает издание Defense Express Россия планирует провести "Гром" после других учений по ядерному сдерживанию - "Стойкий полдень" - которые начались 17 октября и продлятся до 30 октября.

Ожидается, что в этот раз Россия будет проводить проверку межконтинентальных баллистических ракет, ключевым районом испытаний скорее всего станет север РФ. Речь идет о запуски с подводных ракетоносителей, гиперзвуковых ракет, баллистических межконтинентальных ракет наземного базирования, запуски с самолетов стратегической авиации, а также испытательный пуск РС-28 "Сармат".

Стоит отметить, что во время таких испытаний настоящий ядерный заряд не используется в связи с довогором от 1963 года, и пока стороны его придерживались.

Напомним, одновременно с российскими учениями "Стойкий полдень" учения по ядерному сдерживанию в Европе Steadfast Noon начали и страны НАТО. В них примут участие 60 самолетов из 14 стран. Эти учения также являются регулярными и не связаны с какими-либо событиями в мире.

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