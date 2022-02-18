В Минобороны РФ утверждают, что учения были запланированы заранее.

В России в субботу, 19 февраля, пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания. Они предусматривают среди прочего пуски баллистических и крылатых ракет.

Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

Руководить учениями будет президент РФ Владимир Путин. К ним привлекут Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.

"Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", - заявили в Минобороны РФ.

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Накануне в Кремле назвали "необоснованными обвинениями" заявления США и НАТО о том, что Москва не отводит свои войска от границы с Украиной, и добавили, что для свертывания военных учений требуется время.

Как известно, Минобороны РФ неоднократно заявляло об отводе техники от украинской границы, однако западные разведки и НАТО эту информацию не подтверждают.

Отметим, ранее в "Энергоатоме" заявляли, что в случае обострения военного конфликта на украинской границе и вторжения российских войск на территорию Украины, наши реакторы уцелеют при попадании в них летящих предметов.