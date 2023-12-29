В сети публикуют видео очевидцев.

В Белгородской области в пятницу, 29 декабря, прозвучали громкие взрывы. Россияне заявили о работе противовоздушной обороны.

Около 22:00 местные Telegram-каналы сообщили, что в Белгороде громко из-за работы ПВО и "вылетов". Вскоре в сети появилось множество видео, на которых можно услышать взрывы, также в небе фиксировали множество вспышек.

Вскоре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к городу. При этом провоенные каналы пишут о сбитии ракет.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший. Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.

Обновлено в 23:15: В Минобороны России заявили, что противовоздушная оборона сбила над Белгородской областью 13 реактивных снарядов.

Атака по Украине: что известно

Прямо сейчас Украина находится под атакой российских беспилотных летательных аппаратов. Воздушная тревога звучит в ряде областей.

Кроме того, российские захватчики обстреляли Херсон с оккупированного левого берега. Также ракету фиксировали в Харьковской области, которую часто обстреливают именно из Белгородщины.

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