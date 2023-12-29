В ряде областей объявили тревогу.

В этот вечер Украина снова оказалась под российской атакой, жителей ряда областей предупреждают об угрозе применения беспилотных летательных аппаратов.

В 21:09 Командование ВС ВСУ сообщило, что военные фиксируют дроны типа "Shahed" в Николаевской области, они направляются в сторону Одесской. Впоследствии их наблюдали на границе этих двух областей, БПЛА летели в северо-западном направлении.

В 21:45 российские дроны двигались в сторону Винничины. Уже впоследствии для Полтавщины, Харьковщины и Днепропетровщины объявили об угрозе применения баллистического вооружения.

Информация обновляется...

Обновлено в 23:08: Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что Херсон под плотным огнем российских оккупационных войск. Он призвал людей оставаться в безопасных местах.

Обновлено в 22:55: Сейчас "шахеды" наблюдаются в Николаевской области, они летят в направлении Винницкой.

Обновлено в 22:50: Другие дроны движутся в направлении Черкасской области.

Обновлено в 22:45: Фиксируют движение ударных ронов по территории Винницкой области в западном направлении. Есть угроза для Хмельницкой области.

Обновлено в 22:27: Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Обновлено в 22:18: Тревога звучит в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Обновлено в 22:12: Сейчас "шахеды" наблюдают в Николаевской области, они летят в направлении Одесской области.

Обновлено в 22:10: В Херсоне раздаются взрывы. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщает, что город под российским обстрелом с временно оккупированного левого берега.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник в своем Telegram-канале "Генерал Марсель" сообщал, что в воздухе зафиксировали ракету. Впоследствии он отметил, что ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной больше нет, однако угроза новых ракетных ударов сохраняется.

Обновлено в 22:07: Воздушные силы предупреждают об угрозе ударных БПЛА для Кировоградской области.

Массированный обстрел Украины сегодня: все детали

Как известно, ночью и утром российские захватнические войска атаковали украинские города ракетами и дронами. Всего они выпустили 158 средств воздушного нападения, украинская противовоздушная оборона сбила 87 крылатых ракет разных типов и 27 ударных дронов.

В результате атаки произошли попадания в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и других украинских городах. По последним данным, погибли 30 человек, еще более 160 пострадали.

Вас также могут заинтересовать новости: