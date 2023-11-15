На месте пожара, который Россия тушила в ночь на 11 ноября, нашли фрагменты дрона.

Россия "признала", что в ночь на 11 ноября по Тамбовскому пороховому заводу ударили неизвестные БПЛА, хотя первое время сообщалось, что причина возгорания пожара еще уточняется.

Как известно, тогда огонь разошелся на площадь более 300 квадратных метров, было разрушено здание. В рамках следствия РФ обнаружила на территории завода фрагменты БПЛА, дело о взрыве на Тамбовском пороховом заводе квалифицировали как теракт, сообщают росСМИ.

По данным "Коммерсантъ", с места происшествия были изъяты колесики, фрагмент двигателя, карбюратор, шасси и прочие детали:

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"Из которых, предположительно, состоял беспилотник, использованный для атаки на завод".

Подтверждается, что удар пришелся на крышу строения. Заниматься расследованием взрыва поручили четвертому следственному отделу Главного следственного управления РФ.

Удар по Тамбовскому пороховому заводу

В ночь на 11 ноября росСМИ сообщили о взрыве в городе Котовск (Тамбовская область). Тогда поднялась паника из-за пожара на местном пороховом заводе. На место происшествия для ликвидации последствий выехали экстренные службы. Конкретной причины пожара РФ не называла. Однако взрывы также раздавались в подмосковном городе Коломна, недалеко от конструкторского бюро машиностроения РФ.

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