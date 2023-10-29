Ночью беспилотники СБУ нанесли удар по установкам, которые перерабатывали топливо для оккупационной армии.

Взрывы на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ оказались делом рук Службы безопасности Украины. Ночью беспилотники СБУ нанесли удар по территории завода, сообщили УНИАН информированные источники.

По данным нашего собеседника, российский завод вблизи поселка городского типа Афипский атаковали два беспилотника СБУ. Украинские дроны ударили сразу по нескольким новым установкам завода, на которых россияне перерабатывали топливо, впоследствии поставляемое их террористической армии.

Предварительно, в результате ударов также возникло возгорание нескольких резервуаров с нефтью. Источник УНИАН подчеркнул, что такие объекты - это важная цель. Ведь только за прошлый год на этом заводе изготовили более 7 млн тонн авиационного топлива, которое использовалось для вражеской военной авиации, которая ежедневно атакует Украину.

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Взрывы на Афипском нефтеперерабатывающем заводе

Этой ночью на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае России прогремели взрывы. По данным российских пропагандистов, произошло "локальное возгорание", которое якобы удалось ликвидировать в течение получаса. Тelegram-каналы врага сообщали об атаке беспилотников на территорию завода. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

По данным из открытых источников, этот НПЗ является довольно большим, а его проектная мощность по переработке нефти составляет около 6,25 млн тонн в год.

Афипский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае Российской Федерации, уже подвергался атакам раньше. Он вспыхнул в ночь на 31 мая. Тогда местные власти сообщили об атаке дронами.

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