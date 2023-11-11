На пороховом заводе в городе Котовск Тамбовской области произошел пожар.

Вечером в пятницу, 10 ноября, в подмосковном городе Коломна раздались взрывы, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на информацию от подписчиков.

Как говорится в сообщении, о взрывах канала сообщили жители Коломны. Над городом работала ПВО, и, по предварительным данным, был сбит беспилотник, добавляет Baza.

Канал уточняет, что взрыв произошел недалеко от конструкторского бюро машиностроения.

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По предварительным данным росСМИ, в результате попытки атаки БПЛА в Коломне никто не пострадал. На месте находятся пожарные и медики.

"Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Смоленской и Московской областей", - сообщили в Минобороны РФ.

На пороховом заводе в городе Котовск Тамбовской области произошел пожар. Очевидцы сообщают о звуках взрывов перед пожаром. По данным Baza, пожар на заводе начался около половины двенадцатого ночи. На место были вызваны спасатели. За полтора часа огонь удалось потушить. Площадь пожара составляла 300 метров. Пострадавших нет. Причин пожара не уточняются.

Атаки беспилотников на РФ - детали

Недавно на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае России раздались взрывы. По данным российских пропагандистов, произошло "локальное возгорание", которое якобы удалось ликвидировать в течение получаса. Тelegram-каналы врага сообщали об атаке беспилотников на территорию завода. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

По данным из открытых источников, этот НПЗ является довольно большим, а его проектная мощность по переработке нефти составляет около 6,25 млн тонн в год.

Афипский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае Российской Федерации, уже подвергался атакам раньше. Он вспыхнул в ночь на 31 мая. Тогда местные власти сообщили об атаке дронами.

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