Взлому подверглись пропагандистские телеканалы.

Неизвестные хакеры взломали телевидение в Красноярском крае. Российским зрителям показывали ролик с украинскими военнослужащими и "Лебединое озеро".

Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал Борус. По их данным, в Минино и Красноярске вещание прервалось на телеканалах "Первый", "СТС", "Звезда", "Вопросы и ответы", "РЕН ТВ" и других. Во второй части видео транслировали кадры балета "Лебединое озеро".

Россиянам показали видео с кадрами работы украинских военнослужащих. Затем появилась надпись "Прийшов час відплати" и шеврон Военной разведки Украины.

Как хакеры взламывают российские телеканалы

Как известно, российские телеканалы и радиостанции не впервые подвергаются хакерской атаке за время полномасштабной войны.

Прошлой зимой в Крыму включили обращение главы украинской разведки Кирилла Буданова, предупредившего, что Украина обязательно вернет себе все оккупированные Россией территории.

Весной неизвестные взломали ряд российских телеканалов, чтобы "предупредить" зрителей о тревоге, опасности удара по территории России и необходимости срочно пройти в укрытия.

Летом на радио транслировали "экстренное обращение Путина", в котором шла речь о всеобщей мобилизации и якобы вторжении Украины на территорию России.

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