Обсуждать аннексию украинских территорий он отказывается.

Российский президент Владимир Путин призвал власти Украины вернуться за стол переговоров.

Это заявление прозвучало во время его выступления перед Федеральным собранием.

"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году и вернуться за стол переговоров. Мы готовы к этому. Об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне не будем обсуждать. Он сделан. Россия его не предаст", - сказал Путин.

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"Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе: эти люди становятся нашими гражданами. Навсегда", - добавил диктатор.

Кроме того, он снова обвинил Запад в попытке разрушить Россию.

"Запад ищет новый шанс ударить по России, развалить ее, обречь ее народ на нищету и выживание. Запад искал и ищет новый шанс ослабить и развалить Россию, им не дает покоя, что есть такая большая страна. Мы будем защищать нашу землю всеми средствами", – добавил Путин.

Аннексия территорий Украины

Как известно, 23-27 сентября оккупационные власти провели псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

После этого в МИД Российской Федерации заявили, что на "присоединенные" к РФ территории будет распространяться ядерная доктрина.

Сегодня Путин заявил о готовности присоединить временно оккупированные территории к России.

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