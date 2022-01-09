Родственники говорят, что им не сообщали о его состоянии.

В России в больнице скончался мужчина, перенесший пять операций. Его жена сняла на видео, как врачи устроили застолье в больнице в ту ночь.

Об этом сообщается в Telegram-чате "ЧП Лесосибирск".

Инцидент произошел в больнице Лесосибирска. Изначально сообщалось, что мужчину в тяжелом состоянии должны были экстренно прооперировать. Он якобы снял на видео, как врачи и реаниматологи выпивают в кабинете.

Позже стало известно, что 56-летний Сергей Ромашов скончался 5 января в 20:40. Видео в 22:56 через окно ординаторской сняла его жена.

Читайте такжеРоссийский депутат на празднике пожелал "сдохнуть" всем врагам (видео)"Мы звонили в больницу часами, нам не давали никакой информации о состоянии отца, просто клали трубку", - рассказал его сын.

Мужчина попал в больницу из-за проблем с кишечником. За пять дней он перенес пять операций, его состояние ухудшалось.

В минздраве сообщили, что смерть пациента и застолье врачей не связаны между собой. Они обещают проверить качество оказываемой медицинской помощи в больнице.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае анестезиолог принес на работу карабин "Сайга" и устроил стрельбу в коридоре больницы.

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