На 47-м году жизни умер российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.

Заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович сообщил, что Зеленский вместе с женой отдыхал в Доминиканской Республике.

Читайте такжеВ России медсестра избила школьника за отказ от инъекции"Михаила в тяжелом состоянии успели довезти до больницы, где он скончался, несмотря на усилия врачей", - говорится в сообщении.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. Начал работать на телевидении в конце 1990-х годов.

С 2006 по 2010 год работал ведущим на телеканале "Россия-24". С 2011 по 2013 год был ведущим ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия-1". В последние годы работал на телеканале "Культура".

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