Житель Воронежа выпал из окна 17-го этажа жилищного комплекса «Звездный» в микрорайоне Шилово и приземлился на коляску, где находился пятимесячный ребенок.
Об этом сообщили очевидцы происшествия во «ВКонтакте».
По словам свидетелей происшествия, мужчина погиб на месте. Ребенка пытались спасти прибывшие реаниматологи, однако им этого не удалось.
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В региональном главке Следственного комитета «360» сообщили, что следователи выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств случившегося. Подробную информацию ведомство пообещало дать позднее.
Официальной информации о причинах случившегося и жертвах происшествия пока нет.
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