Соответствующее заявление он сделал в письме, которое написал из СИЗО.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о самовыдвижении кандидатом в президенты России на выборах 2024 года. О соответствующих намерениях он написал в письме из СИЗО.

О планах Гиркина сообщил сопредседатель "Русского движения За Стрелкова" Олег Нельзин. Он зачитал письмо на пресс-конференции в поддержку российского террориста.

Примечательно, что на кадрах с пресс-конференции за спиной у Нельзина спроектировано изображение предвыборного плаката Гиркина с надписью "Наш президент – Стрелков 24".

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Также отмечается, что в этом письме Гиркин "дал соратникам указание развернуть штаб по сбору подписей и призвал различные общественные и политические организации поддержать их в этом деле".

Президентские выборы в России: последние новости

Известно, что выборы президента России должны состояться 17 марта 2024 года.

На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выдал странное заявление о следующем президенте РФ. По его словам, "новый" глава Кремля после Путина будет "таким же, или другим, но таким же".

При этом он подчеркнул, что российский диктатор еще не объявлял о своем намерении баллотироваться на предстоящих выборах.

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