По его словам, Путин точно одержит победу, если объявит о своем намерении баллотироваться.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков выдал странное заявление о следующем президенте РФ.

Во время интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360" Пескова спросили, каким должен быть следующий президент РФ после Путина.

"Таким же. Или другим, но таким же", - ответил он.

Вместе с тем, Песков заметил, что Путин пока не объявлял о своем намерении баллотироваться на предстоящих выборах.

"Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он одержит победу на выборах, не сомневаюсь, что он будет нашим президентом дальше. А там будет видно", - сказал Песков.

Выборы президента в РФ

Восьмые выборы президента России должны состояться 17 марта 2024 года.

По данным Reuters, Путин решил баллотироваться на новый 6-летний президентский срок, однако официального подтверждения этому до сих пор нет. Несмотря на это, многие иностранные дипломаты и официальные лица ожидают, что он останется у власти на всю жизнь.

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