Юлия Навальная уверена, что диктатор ответит за массовые убийства, которые приказывает совершать как в России, так и в Украине.

Вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия заявила, что диктатор Владимир Путин не просто убил ее мужа, но теперь еще и шантажирует его семью. Родственникам отказываются отдавать тело, хоть прошло уже 9 дней.

В новом видеообращении Юлия Навальная заявила, что Путин изображает из себя религиозного человека. Она обвинила диктатора в бесовщине и фальшивой вере.

"Если вы действительно считаете себя верующими, то знайте: вы за все это ответите, и не только перед людьми. И за это, и за войну, которую вы развязали два года назад. Тоже, кстати, прикрываясь ценностями христианства. Тем, что боретесь с каким-то западным злом, которое мешает нашим традиционным скрепам. А вы просто убиваете, просто бомбите ночью спящих мирных людей, освященными в церкви ракетами", - заявила вдова Навального.

Она заявила, что семье не отдают тело, принуждая к тайным похоронам, чтобы никто не мог попрощаться с ним. Мать шантажируют, что сделают что-то с телом, если на эти условия не согласятся.

"Отдайте тело моего мужа. Мы хотим, чтобы его отпели, а потом похоронили по-человечески, в земле, как это принято в православии. Отдайте Алексея без каких-либо условий. Вы пытали его живого, а теперь продолжаете пытать мертвого. Вы издеваетесь над останками умершего: невозможно уже придумать большей бесовщины. Вы нарушаете всякий закон - и человеческий, и Божий", - сказала Навальная.

Смерть Навального: последние новости

Как известно, 16 февраля российская ФСИН опубликовала заявление о смерти российского оппозиционера в колонии в Харпе.

Матери Навального заявили, что ее сын умер "от синдрома внезапной смерти" и отказались выдавать тело. Она записывала обращение к диктатору Путину, в котором просила отдать ей сына.

Украина и ряд европейских стран возложили вину за убийство Навального на Путина и его режим. Сегодня США ввели более 500 новых санкций против России.

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