Все политики обвиняют в преждевременной смерти оппозиционера нынешний путинский режим.

У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на убийство в российской колонии оппозиционного политика Алексея Навального.

"Путин – максимальное зло, боящееся любой конкуренции. Жизнь россиян для него – это ничто", - прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Все призывающие к переговорам должны понять, что верить ему нельзя. Единственный язык, который он понимает – сила", - добавил Ермак.

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Также на смерть российского оппозиционера уже отреагировали мировые лидеры. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, а "Россия должна ответить на серьезные вопросы".

Президент Латвии Эдгар Ринкевич: "Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как политике, он был только что жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям".

Расследователь Bellingcat Христо Грозев: "Навальный был окончательно убит Путиным сегодня".

Смерть Навального

Сегодня в российской колонии умер оппозиционный политик Алексей Навальный. Как сообщила Федеральная служба исполнения наказаний, Навальному внезапно стало плохо после прогулки. Медики не смогли его спасти.

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