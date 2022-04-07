Он пытался заверить журналистов, что статистики потерь в Украине Россия не ведет.

Главный военком Красноярского края РФ Андрей Лысенко заявил, что Россия не ведет подсчет погибших оккупантов на войне в Украине. На вопрос журналистов относительно потерь он отказался отвечать, аргументировав это тем, что задавать такие вопросы неприлично" и "пошло".

Об этом пишет местное издание "Красноярск онлайн".

Военком заявил, что гибель каждого солдата является его "личной трагедией". При этом количество погибших он все же не назвал, поскольку "говорить о каких-то цифрах пошло и неуместно".

"Для меня лично как для военного комиссара любой погибший парень – это очень много. Это трагедия не только для родителей, это трагедия для всех нас. И это моя личная трагедия, потому что я лично отправлял их в армию. Я чувствую за них ответственность. Поэтому от цифр, сколько у нас погибло, сколько красноярцев ранено... мы не ведем такую статистику... Я считаю, что это в определенной степени пошло... Мы с кем-то будем сравнивать, что ли? Сколько вас, а сколько у нас? Любой гражданин нашему государству дорог. Я считаю, что о цифрах говорить просто неуместно. Наверное, это где-то пошло. Извините, пожалуйста", – заявил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с 24 февраля по 6 апреля ориентировочно составили 18 600 человек. В то же время РФ потери скрывает.

Кроме того, в Украине уничтожено другие технику и средства противника: танков - 684 единицы, боевых бронированных машин - 1 861 единица, артиллерийских систем - 332, РСЗО - 107, средства ПВО - 55, самолетов - 150, вертолетов - 135, автомобильной техники - 1 324, кораблей/катеров - семь, БПЛА оперативно-тактического уровня - 96, пусковых установок ОТРК/ТРК - четыре.

Уничтожено также 76 цистерн с горюче-смазочными материалами и 25 единиц специальной техники. Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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