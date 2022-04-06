В нашей стране уже уничтожены 684 вражеских танка, отметили в Министерстве обороны.

С начала войны в Украине ликвидированы более 18,6 тыс. российских оккупантов.

Об этом информирует Министерство обороны Украины на своей странице в Facebook.

"Общие боевые потери противника с 24 февраля по 6 апреля ориентировочно составили: личного состава - около 18 600 человек", - говорится в сообщении.

Также уничтожено технику и средства противника: танков - 684 единицы, боевых бронированных машин - 1 861 единица, артиллерийских систем - 332, РСЗО - 107, средства ПВО - 55, самолетов - 150, вертолетов - 135, автомобильной техники - 1 324, кораблей/катеров - семь, БПЛА оперативно-тактического уровня - 96, пусковых установок ОТРК/ТРК - четыре.

Кроме того, уничтожено 76 цистерн с горюче-смазочными материалами и 25 единиц специальной техники. Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Харьков, Мариуполь, Херсон, Сумы и Житомир.

В Генштабе Вооруженных сил Украины поделились, что общие боевые потери врага по состоянию на 5 апреля составляют около 18,5 тыс. человек.

Вас также могут заинтересовать новости: