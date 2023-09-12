Россияне убеждают, что главный украинский разведчик получил еще один паспорт.

Российская пропаганда не устает генерировать совершенно странные фейки об руководителе Главного управления разведки Кирилла Буданова. После того, как россияне уверяли, что главный разведчик Украины якобы "погиб", теперь они уверены, что он получил британский паспорт.

Во время одной из пропагандистских программ речь шла о том, что якобы паспорт Буданову привез лично экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Украинские источники сообщают, что Борис Джонсон привез Буданову паспорт гражданина Британии. Как сообщают украинские СМИ (какие именно, пропагандист не уточнил - УНИАН), Джонсон лично вручил главе украинской разведки тот самый желанный британский паспорт", - заявил пропагандист.

По сумасшедшей версии пропагандистов, британское гражданство якобы получили жена, родители и двое близких родственников Буданова. Впрочем, никакие украинские СМИ такого бреда не сообщали.

Фейки про Буданова

Российские пропагандисты запустили фейк о том, что глава украинской разведки якобы находится в немецкой клинике после "ранения". По их словам, он "в коме".

18 июня немецкое издание Stern, которое рашисты называли первоисточником информации о ранении Буданова, опровергло этот русский фейк.

19 июня Буданов с улыбкой на лице прокомментировал изданию Kyiv Post заявления пропагандистских СМИ РФ о его смерти. Он пошутил, что в Украине формируется "отряд бессмертных", которые будут преследовать россиян в страшных снах.

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