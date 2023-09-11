По его словам, сейчас новейшие российские танки на фронте легко уничтожают дронами-камикадзе ВСУ.

Миф о "непобедимых" российских танках Т-14, которые были созданы на базе универсальной гусеничной платформы Армата, все еще существует лишь потому, что их не отправляли на фронт.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) будущее решается в Украине. Он пояснил, танки Т-90 Прорыв, которые новейшей российской бронетехникой на фронте, легко уничтожают дронами-камикадзе ВСУ.

"Никакого применения этой техники (Т-14 - ред.) так и не было. Было несколько случаев применения бронетранспортеров "Бумеранг". Их остатки здесь можно увидеть. Они все сгорели ... горит все на самом деле. Чудо-оружие так и не создали", — добавил глава украинской разведки.

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По его мнению, из-за сомнительных перспектив Т-14 кремлевский режим опасается их отправлять на фронт, потому что это чревато серьезными имиджевыми потерями для своей и без того вялой оборонки.

"Думаю, что Т-14, когда они поняли, что может быть разрушительный эффект для дальнейшей экспортной привлекательности этой машины, так и не запустили на фронт", — подытожил Буданов.

Потери России в войне

По последним данным, ВСУ уничтожили уже 4 тыс. 560 танков и еще 8 тыс. 767 боевых бронированных машин.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев заявил, что РФ может делать 300 танков в год, но только за три месяца в Украине потеряла 600.

По разным данным, у России сейчас есть возможность передавать на фронт до 150 танков в месяц, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Этот показатель достигается путем расконсервации и отправки в зону боевых действий более примитивных и простых в техническом плане восстановления (Т-62, Т-54, Т-55).

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