В Казахстане мать и 10-месячный ребенок погибли от отравления химикатами.
Об этом сообщает Tengrinews.kz.
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"Как установили компетентные органы, жительница Актау, не предупредив соседей, продезинфицировала свою квартиру препаратом "Квикфос" (для уничтожения насекомых). В результате в одной из соседних квартир погибли мать и дочь. По данному делу назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.
В настоящее время управление полиции Актау ведет досудебное расследование, хозяина квартиры выявили.
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