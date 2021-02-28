фото Flickr/Sarah Camp

В Казахстане мать и 10-месячный ребенок погибли от отравления химикатами.

Об этом сообщает Tengrinews.kz.

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"Как установили компетентные органы, жительница Актау, не предупредив соседей, продезинфицировала свою квартиру препаратом "Квикфос" (для уничтожения насекомых). В результате в одной из соседних квартир погибли мать и дочь. По данному делу назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

В настоящее время управление полиции Актау ведет досудебное расследование, хозяина квартиры выявили.

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Автор: УНИАН