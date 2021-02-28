Женщина насмерть отравила мать с ребенком, пытаясь избавиться от тараканов

В Казахстане мать и ребенок погибли от отравления химикатом, еще шесть человек пострадали.

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