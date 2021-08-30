Пассажиры своими глазами видели, как прусак залазил под матрац спящего мужчины.

Пассажиры поезда, следовавшего из Одессы в Харьков, пожаловались на полчища тараканов. Насекомые "оккупировали" вагон и лазят даже по спящим людям, которые и не подозревают о таком "соседстве".

О поездке с тараканами очевидцы сообщили Telegram-каналу "Одесса Info".

Пассажиры заметили, что насекомые ползают по всему вагону. Тараканы пытались съесть мотылька. Когда мужчина попытался "прихлопнуть" их шлепанцем, они быстро разбежались. Насекомые ползали по полу, стенам и даже по людям, спящим на матрацах.

Читайте такжеВ метро Киева произошел сбой в системе оплаты за проезд"Оплату за проезд в поездах повышают почти каждый месяц, а про комфорт пассажиров никто думать не собирается. Так, пассажиры поезда № 252 "Одесса – Харьков" поделились в сети шокирующим видео, на котором отчетливо видно, как прусаки бегают по вагону № 10. Да и не только по стенам и полу, а даже по сладко спящим людям", - указано в сообщении.

По словам пассажиров, которые снимали тараканов на видео, из-за полчища насекомых они не смогли уснуть. Несмотря на усталость от утомительной поездки, люди не сомкнули глаз.

Ранее УНИАН уже сообщал, что "Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов в Донецкой области.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко