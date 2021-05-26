Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Подконтрольный Кремлю глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов назвал себя фанатом Советского Союза.

Читайте также"Юра, мы приехали": космический корабль на российском Байконуре разрисовали граффити (фото)Об этом он заявил на молодежном форуме "Диалог культур: Россия – Балканы", цитирует российский Интерфакс.

"Мы думали, конечно, что все страны СНГ будут вместе, Советский Союз не распадется. Я фанат Советского Союза, сожалею о его распаде, жалею о многих программах, которые были реализованы, о той политике, которую проводили и так далее", – признался Аксенов.

Оккупация Крыма

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

СССР: преступления "красного режима"

Советский Союз был создан коммунистами в 1922 году, к этому привела политика большевиков. Во время голода 1921-1922 годов в Поволжье и на Юге Украины умерли около 5 миллионов человек.

После смерти Ленина в 1924 году и короткой борьбы за власть, Иосиф Сталин пришел к власти в середине 1920-х.

Сталин подавлял политическую оппозицию во время своего правления внутри Коммунистической партии, стал соблюдать государственную идеологию марксизма-ленинизма, завершил новую экономическую политику, начав централизованную плановую экономику. Как результат, страна пережила период бурной индустриализации и принудительной коллективизации, что привело к значительному экономическому росту, а также к организованному ВКП(б) голоду 1932-1933 годов и расширило систему лагерей ГУЛАГ, основанную еще в 1918 году.

Сталин также разжигал политическую паранойю и организовал Большой террор с целью устранения своих политических противников путем массового произвольного ареста большого количества людей (военных руководителей, членов Коммунистической партии, Коминтерна и простых граждан), которых затем отправляли в "исправительно-трудовые" лагеря или приговаривали к смертной казни.

СССР формально был союзом нескольких национальных советских республик; на практике – однопартийная диктатура, с высокой степенью централизации руководства и плановой экономикой, которой руководила Коммунистическая партия. Столицей государства была Москва в ее самой республике — Российской СФСР.

В 1991 году республики начали выходить из-под влияния российских коммунистов и обретать собственную независимость.

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Автор: Яна Ставская