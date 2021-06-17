Мощный ливень обрушился на Керчь. В городе затоплены первые этажи домов, уровень воды в квартирах превышает полметра.

В оккупированном Крыму мощнейший ливень затопил город Керчь. В домах у людей было более полуметра воды, а автомобили оказались затопленными по самые окна.

По данным местных СМИ, в городе выпало полторы месячные нормы осадков. Центр города оказался весь в воде, транспорт не едет, а плывёт по дороге. Пешеходы по городу вынуждены передвигаться по колено в воде.

Как сообщается, потоком воды у местных жителей снесло ворота, залило дворы и утонули автомобили.

На видео, опубликованных жителями Керчи в соцсетях, видно, что вода начала затапливать первые этажи домов, а на одном из рынков даже уплыл ортопедический салон.

Гроза в Мариуполе

В ночь с 16 на 17 июня в Мариуполе разыгралась настоящая стихия. В городе бушевала мощная гроза, сильные ветер ломал деревья, выпал крупный град.

Сильный ветер ломал деревья. В Кальмиусском районе высокий тополь обрушился на пятиэтажку, повредив балконы.

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Автор: Екатерина Лиманская