В оккупированном Крыму мощнейший ливень затопил город Керчь. В домах у людей было более полуметра воды, а автомобили оказались затопленными по самые окна.
По данным местных СМИ, в городе выпало полторы месячные нормы осадков. Центр города оказался весь в воде, транспорт не едет, а плывёт по дороге. Пешеходы по городу вынуждены передвигаться по колено в воде.
Как сообщается, потоком воды у местных жителей снесло ворота, залило дворы и утонули автомобили.
На видео, опубликованных жителями Керчи в соцсетях, видно, что вода начала затапливать первые этажи домов, а на одном из рынков даже уплыл ортопедический салон.
Гроза в Мариуполе
В ночь с 16 на 17 июня в Мариуполе разыгралась настоящая стихия. В городе бушевала мощная гроза, сильные ветер ломал деревья, выпал крупный град.
Сильный ветер ломал деревья. В Кальмиусском районе высокий тополь обрушился на пятиэтажку, повредив балконы.
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