Накануне Навального объявили в розыск на территории РФ.

Прокуратура Москвы предупредила об участии в "несогласованном массовом мероприятии" в аэропорту Внуково в день возвращения оппозиционера Алексея Навального из Германии.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

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Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано.

"Объясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем грозит установленной законодательством РФ ответственностью", – информируют российские правоохранители.

Прокуратура Москвы также заявила, что 15 января "лица, призывавшие к участию в публичном мероприятии", получили предупреждение о недопустимости нарушения закона.

Накануне Навального объявили в розыск на территории РФ.

Отравление Навального: что известно

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали. Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.

4 сентября эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ подтвердили, что нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным журналистов, он помнит все, что предшествовало отравлению – вплоть до того момента, как он потерял сознание в самолете.

14 декабря CNN сообщило, что Навального отравили агенты элитного подразделения ФСБ, названы их имена.

21 декабря Навальный заявил, что позвонил своему предполагаемому отравителю, офицеру ФСБ Константину Кудрявцеву и обнародовал видео разговора с ним. По словам Навального, звонок Кудрявцеву был сделан утром 14 декабря - за несколько часов до публикации расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ.

Против Навального в России возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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Автор: УНИАН