В ближайшие дни Навальный планирует вернуться в Россию.

Российского оппозиционера Алексея Навального, который анонсировал свое возвращение на родину 17 января, объявили в розыск на территории РФ.

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Как видно в опубликованных документах, в федеральном розыске Навальный находится с 29 декабря минувшего года.

Читайте такжеСотрудники ФСБ, которых подозревают в отравлении Навального, могут быть причастны к трем убийствам - Bellingcat

"Видимо, наложились празднички, и об этом как-то забыли публично объявить (даже его собственные адвокаты). Однако, судя по документам, розыскное дело было открыто ещё 27 ноября. В документах указано, что Навальный не отмечался по делу "Ив Роше" (тогда он получил условный срок) и игнорировал контроль. При этом за всё время уведомил ФСИН один раз — 23 ноября (а пришёл в себя 10 сентября), сообщив, что находится на реабилитации и про своё возвращение ничего пока не скажет", - сказано в сообщении.

Российские силовики утверждают, что Навальный якобы уклоняется от контроля: 27 ноября начались предварительные розыскные мероприятия, 29 декабря оппозиционер был объявлен в розыск.

Отравление Навального: что известно

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали. Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.

4 сентября эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ подтвердили, что нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным журналистов, он помнит все, что предшествовало отравлению – вплоть до того момента, как он потерял сознание в самолете.

14 декабря CNN сообщило, что Навального отравили агенты элитного подразделения ФСБ, названы их имена.

21 декабря Навальный заявил, что позвонил своему предполагаемому отравителю, офицеру ФСБ Константину Кудрявцеву и обнародовал видео разговора с ним. По словам Навального, звонок Кудрявцеву был сделан утром 14 декабря - за несколько часов до публикации расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ.

Против Навального в России возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН