Известно, что на Херсонщине войска РФ осуществили ограниченный наземный штурм.

Российская Федерация продолжает скрытую мобилизацию с целью пополнить армию новыми оккупантами. При этом предпочтение отдают жителям национальных республик.

Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (ISW).

Так, накануне стало известно о наборе и создании дополнительных добровольческих батальонов в регионах России. Заместитель председателя обладминистрации Бурятии Петр Мордовский отметил, что 13 июля республика санкционировала единовременную выплату 100 тысяч рублей всем призывникам добровольческого батальона "Байкал".

"Республика Бурятия сейчас набирает в батальон мужчин со средним образованием. Местное издание сообщило, что 11 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников приказал сформировать резервный батальон для участия в "спецоперации", но не упомянул о переброске в Украину", – пишет ISW.

Кроме того, по данным ISW, в течение 29 июля российские оккупанты предприняли попытку ограниченного наземного наступления в Херсонской области. ВСУ отбили попытку наступления.

Известно, что во время штурма оккупанты применили вертолеты, с которых нанесли удар по населенным пунктам на Херсонщине.

Также российские войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру прифронтовых городов с территории временно оккупированной Херсонской области. В частности, военные преступники били по Николаеву ракетами С-300, а по Днепропетровщине - с РСЗО "Град".

Как заявил ранее представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий, Россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку и завершить процесс планируют к середине августа. Он отметил, что стране-агрессору не удалось реализовать свои планы скрытой мобилизации и создания 16 добровольческих батальонов. Стрелковые подразделения должны были развернуть почти в каждом регионе РФ. По подтвержденным данным, на середину июля было сформировано 8 батальонов.

Как говорится в материале Forbes, ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

ВСУ ликвидировали уже более 40 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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