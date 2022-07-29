ВСУ уничтожили уже около 40 500 оккупантов / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские бойцы за прошедшие сутки, 28 июля, ликвидировали еще 270 российских оккупантов. ВСУ с 24 февраля всего удалось "денацифицировать" примерно 40 500 российских военных.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в Facebook.

Так, общие потери российской армии в период 24 февраля по 29 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 40500 (+270) человек;
  • танков - 1749 (+7) единиц;
  • боевых бронированных машин - 3987 (+8);
  • артиллерийских систем - 900 (+6);
  • РСЗО - 258 (+0);
  • средства ПВО - 117 (+0);
  • самолетов - 222 (+0);
  • вертолетов - 190 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 731 (+2);
  • крылатые ракеты - 174 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2870 (+16);
  • специальная техника - 77 (+2).

Отмечается, что самые большие потери захватчики понесли на Криворожском направлении.

Потери российских оккупантов по состоянию на 29 июля / фото УНИАН

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ ворвалась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

При этом депутаты Палаты представителей США заявили, что представители администрации президента США Джо Байдена сообщили им, что более 75 тысяч россиян были убиты или ранены во время войны в Украине. 

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