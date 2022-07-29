Это будет отдельный армейский корпус.

Россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку, и завершить процесс планируют к середине августа.

Как информирует Главное управление разведки Украины, об этом заявил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий.

Он отметил, что стране-агрессору не удалось реализовать свои планы скрытой мобилизации и создания 16 добровольческих батальонов. Стрелковые подразделения должны были развернуть почти в каждом регионе РФ. По подтвержденным данным, на середину июля было сформировано 8 батальонов.

"Это недостаточно для РФ. Эти батальоны формировались кое-как. В их состав набирали любого. Поэтому для ведения боевых действий Россия приняла решение формировать третий отдельный армейский корпус. Сейчас он проходит формирование в западном военном округе для того, чтобы его уже как объединение применять против Украины. Они заявили о своих планах – к середине августа этот корпус сформировать", – сказал Скибицкий.

Также он заявил о катастрофической неукомплектованности боевых подразделений оккупационных войск РФ офицерскими кадрами. По его словам, высший командный состав российской армии не выполнил тех задач, которые перед ним ставили в феврале и марте по оккупации Украины, и был смещен. Также ощутимо неукомплектовано среднее командное звено оккупационных подразделений.

"По информации, которую военная разведка Украины получает из разных источников, в том числе и из радиоперехватов, мы видим, что нехватка офицерских кадров просто катастрофическая. Они в своих разговорах говорят, что в подразделениях или вообще нет офицеров, а если и есть, то их никто не знает и не видит. И эту проблему мы видим при формировании этого же третьего армейского корпуса и других подразделений, которые формирует Россия. Для того, чтобы обеспечить наличие в подразделениях командиров нижнего звена, они вынуждены присваивать звание младший лейтенант сержантскому составу", – отметил Скибицкий.

По мнению экспертов Института изучения войны, россияне не смогли нарастить продвижение после выхода из оперативной паузы. Российские войска продолжают совершать незначительные атаки на северо-запад от Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, не захватив ни одной значимой территории.

Отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута согласуется с оценкой ISW о том, что русское наступление, вероятно, закончится без захвата Славянска или Бахмута.

Как говорится в материале Forbes ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

ВСУ ликвидировали уже более 40 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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