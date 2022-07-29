На случай вторжения у местных властей и военных есть план ответных действий, детали которого не разглашаются.

Сейчас существует угроза наступления по суше с территории Беларуси на Черниговскую область, и к этому готовятся.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в эфире телемарафона.

"Почти все ракеты, которые выпущены в последнее время, они все выпущены с территории Республики Беларусь. Артиллерийские обстрелы на территории Черниговской области все осуществляются с территории России. Соответственно мы видим угрозу возможного наступления по суше с территории Беларуси и к этому готовы", - сказал он.

По его словам, на случай вторжения у местных властей и военных есть план ответных действий, детали которого не разглашаются.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 июля, по Черниговщине с территории Беларуси запустили десять ракет. В результате удара есть погибшие и раненые военные.

Председатель Черниговской ОВА сообщал, что ситуация на границе контролируемая и призвал жителей области не пренебрегать запретом относительно посещения лесов.

"Дополнительно хочу обратиться к жителям Черниговской области о запрете посещения лесов. Я вас очень прошу, уважаемые черниговцы, особенно это касается северных наших громад, не пренебрегать этим запретом. Это очень важно, ведь есть риск для жизни и здоровья. Мы тоже готовимся встречать врага, если он вздумает повторно идти к нам. Поэтому, пожалуйста, не посещайте леса", - подчеркнул он.

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