В середине августа мэр столицы РФ Собянин заявил, что Москва станет лидером по набору контрактников.

На станциях московского метро открылись пункты вербовки на войну в Украине. По информации The Moscow Times, один такой пункт открыт на станции "Славянский бульвар". При этом, по данным активистки Паулины Сафроновой, другой пункт набора контрактников открыли на станции метро "Ховрино".

Отмечается, что в середине августа мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил, что Москва отправит на войну в Украине 23 тысяч человек в этом году и станет лидером по набору контрактников среди российских регионов. В конце июля он издал указ о повышении разовой выплаты за подписание контракта с Минобороны РФ до 1,9 млн. руб. Сумма стала рекордной для российских регионов, пока в Санкт-Петербурге не начали платить 2,1 млн. руб.

"Решение увеличить выплаты в Москве было связано с сокращением количества желающих отправиться на войну. ... По данным Единого пункта отбора на контрактную службу, с середины лета 2023-го до начала августа 2024 года интерес к контрактам с Минобороны РФ снижался. Так, в августе 2023-го участвовать в войне согласилось более 3 тыс. человек, а в июне 2024 года - чуть больше тысячи", - резюмирует издание. Видео дня

Россияне на войне в Украине - последние новости

За сутки 1 сентября ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов. Таким образом от начала широкомасштабного вторжения и на утро 2 сентября потери в личном составе россиян ориентировочно составляют 617 600 человек.

Сегодня ночью россияне осуществили массированную комбинированную атаку по Украине, направив большинство целей на Киев и Киевскую область. Утром в Киевской городской военной администрации сообщили, что враг запустил по городу крылатые и баллистические ракеты.

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